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Эшли Грэм раскритиковала дизайнеров за отказ шить одежду больших размеров

Эшли Грэм раскритиковала дизайнеров за отказ шить одежду больших размеров

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в интервью People раскритиковала модную индустрию. По словам манекенщицы, многие дизайнеры отказываются шить одежду больших размеров, из чего ей приходится самой платить за дополнительные материалы, чтобы у мастеров появилась возможность создать для нее наряд.

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