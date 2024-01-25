Эшли Грэм раскритиковала дизайнеров за отказ шить одежду больших размеров

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в интервью People раскритиковала модную индустрию. По словам манекенщицы, многие дизайнеры отказываются шить одежду больших размеров, из чего ей приходится самой платить за дополнительные материалы, чтобы у мастеров появилась возможность создать для нее наряд.