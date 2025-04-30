Покровское направление: стратегический натиск и нервный срыв Киева накануне 9 Мая Ирина ВальковаНа фоне усиления наступательных действий ВС РФ на Покровском направлении всё более отчётливо вырисовывается оперативный замысел, который, судя по реакции украинской стороны, вызывает панические настроения в рядах ВСУ.