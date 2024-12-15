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Наумов о «Локомотиве»: «Нужна пара хороших нападающих, хотя бы один сильный и забивной – как Даку в «Рубине». Воробьев и Сулейманов не подходят под эти качества»

«Зимой «Локомотиву» нужно сохранить состав, не потерять ведущих игроков. Также требуется усиления на некоторые позиции – нужна пара хороших нападающих, хотя бы один сильный и забивной.

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