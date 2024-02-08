В Британии создали пиво и вино, с которыми вы будете навеселе, но без похмелья

Sergiy Che

Ага - мы уже видим как у нас весь кавказ "сидит" на препарате "лирика" как раз ГАМК-активном! А эти западники ваще заманали - то они везде запрещают прям изо всех сил душат табакокурение, с успехом снижают курильщиков никотиновых.... и начинают везде легалайз каннабиноидов!! Типа: "не кури табак - кури анашу!"))) Теперь "не пей алкашку - фигачь растворы - ГАМК-активные!" Точно поголовье Земли снижать собираются!!))