В 2021 году ВОЗ лишила нас безопасной дозы алкоголя. Оказалось, что даже маленькая порция спиртного влияет на мозг, снижая плотность серого вещества.
В Британии создали пиво и вино, с которыми вы будете навеселе, но без похмелья
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Ага - мы уже видим как у нас весь кавказ "сидит" на препарате "лирика" как раз ГАМК-активном! А эти западники ваще заманали - то они везде запрещают прям изо всех сил душат табакокурение, с успехом снижают курильщиков никотиновых.... и начинают везде легалайз каннабиноидов!! Типа: "не кури табак - кури анашу!"))) Теперь "не пей алкашку - фигачь растворы - ГАМК-активные!" Точно поголовье Земли снижать собираются!!))
Ответить
20 час.
Свежие комментарии