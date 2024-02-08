В Британии создали пиво и вино, с которыми вы будете навеселе, но без похмелья

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100 советов

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В 2021 году ВОЗ лишила нас безопасной дозы алкоголя. Оказалось, что даже маленькая порция спиртного влияет на мозг, снижая плотность серого вещества.

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Комментарии
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Sergiy Che
Ага - мы уже видим как у нас весь кавказ &quot;сидит&quot; на препарате &quot;лирика&quot; как раз ГАМК-активном! А эти западники ваще заманали - то они везде запрещают прям изо всех сил душат табакокурение, с успехом снижают курильщиков никотиновых.... и начинают везде легалайз каннабиноидов!! Типа: &quot;не кури табак - кури анашу!&quot;))) Теперь &quot;не пей алкашку - фигачь растворы - ГАМК-активные!&quot;  Точно поголовье Земли снижать собираются!!))
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