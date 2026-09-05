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Де Дзерби про 0:0 с «Ноттингемом»: «Доволен игрой. Команда не может сразу сыграться только потому, что имеет хороший состав – как в Football Manager»

Главный тренер « Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби прокомментировал безголевую ничью с « Ноттингем Форест » в гостевом матче 3-го тура АПЛ .

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