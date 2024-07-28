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Царьград

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Парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге 2024: во сколько начнется и откуда лучше смотреть

Парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге 2024: во сколько начнется и откуда лучше смотреть

Рассказываем, когда и где смотреть парад на День ВМФ в Санкт-Петербурге в 2024 году.День Военно-морского флота (ВМФ) в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.

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