Голова ведьмы и космический Пакман: самые странные туманности

Туманности — одни из самых завораживающих объектов во Вселенной. Огромные скопления газа и пыли, подсвеченные звездами, порой принимают крайне неожиданные, иногда и пугающие формы благодаря звездной радиации.
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