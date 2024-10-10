Депутат Горелкин сообщил об утечке данных у сети Burger King

Крупная утечка данных могла произойти у сети заведений быстрого питания Burger King. Сообщение об этом 10 октября разместил в соцсети замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, связи и информации Антон Горелкин.
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