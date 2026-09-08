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Face Tube is a fun name,

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How Classic '70s Kids Show Challenge Of The Superfriends 'Borrowed' Darth Vader's Helmet Design

How Classic '70s Kids Show Challenge Of The Superfriends 'Borrowed' Darth Vader's Helmet Design

There's a good reason the Legion of Doom reminded you of Darth Vader growing up. Here's how Challenge of the Superfriends got away with it.

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