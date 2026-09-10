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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коннор Макдэвид: «Все в «Эдмонтоне» отбросили в сторону свое эго. Мы здесь ради победы. Нам был нужен тренер, соответствующий нашему настрою и энергии. Бэбс именно такой»

Капитан « Эдмонтона » Коннор Макдэвид поделился мыслями о настрое команды в преддверии начала тренировочного лагеря.

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