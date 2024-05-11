Расширен перечень услуг в гостиницах, которые не будут облагаться НДС

С 1 сентября 2024 года российские отельеры смогут воспользоваться новыми льготами. Ряд услуг в гостиницах и отелях перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость, соответствующее постановление 11 мая опубликовано на сайте кабмина.
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