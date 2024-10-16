Великобритания пообещала 7 миллионов € миссии Африканского союза в Сомали

О выделении более 7 миллионов евро на поддержку сил Переходной миссии Африканского союза в Сомали (АТМИС) объявил посол Великобритании в Сомали Майк Нитаврианаки, сообщило 16 октября агентство Mustaqbal Media.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии