«Русские на первом месте»: судьбоносное заявление Путина о диаспорах в России!

Путин заявил, что на рынке труда в России сейчас не хватает 2,5 млн человек

Путин заявил, что на рынке труда в России сейчас не хватает 2,5 млн человек https://tass.ru/obschestvo/20038445

Александр Рожков

Вот тебе бабушка и юрьев день..... Вот так как то надо понимать слова: "Русские на первом месте"