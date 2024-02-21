Судьба этнических диаспор в РФ, которые активно вмешиваются в работу государственных и правоохранительных структур, подрывают авторитет законов России решена одной фразой главы нашего государства.
«Русские на первом месте»: судьбоносное заявление Путина о диаспорах в России!
Комментарии
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Александр Рожков
Путин заявил, что на рынке труда в России сейчас не хватает 2,5 млн человек https://tass.ru/obschestvo/20038445
Путин заявил, что на рынке труда в России сейчас не хватает 2,5 млн человек
TACC
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13 мин.
Александр Рожков
Мишустин отменил русский язык. Россию открыли для всех желающих из Средней Азии https://www.novorosinform.org/mishustin-otmenil-russkij-yazyk-rossiyu-otkryli-dlya-vseh-zhelayushih-iz-srednej-azii-125180.html
Мишустин отменил русский язык. Россию открыли для всех желающих из Средней Азии
Новороссия
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7 мин.
Александр Рожков
Вот тебе бабушка и юрьев день..... Вот так как то надо понимать слова: "Русские на первом месте"
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6 мин.
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