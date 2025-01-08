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Рогов: ВСУ фактически трансформировались в армию наемников

ВСУ фактически превратились в армию наемников, готовых действовать по всему миру. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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