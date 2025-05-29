Сочные рыбные котлеты из минтая в духовке

Если вы любите рыбные котлеты, тогда советую приготовить их из минтая в духовке по этому рецепту. Готовятся котлеты предельно просто, получаются сочными, вкусными, аппетитными и достаточно диетическими, ведь их не нужно будет жарить с добавлением растительного масла.