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Сочные рыбные котлеты из минтая в духовке

Сочные рыбные котлеты из минтая в духовке

Если вы любите рыбные котлеты, тогда советую приготовить их из минтая в духовке по этому рецепту. Готовятся котлеты предельно просто, получаются сочными, вкусными, аппетитными и достаточно диетическими, ведь их не нужно будет жарить с добавлением растительного масла.

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