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Аргументы и Факты

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Брэд Питт переживает из-за отказа детей от его фамилии

Брэд Питт переживает из-за отказа детей от его фамилии

Брэд Питт переживает сильное потрясение из-за того, что его дети отказываются носить его фамилию. Согласно источнику Daily Mail, близкому к актеру, 62-летний артист глубоко опечален сложившейся ситуацией.

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