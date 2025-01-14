Расчет РСЗО «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нанес артиллерийский удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), сорвав ротацию противника.
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