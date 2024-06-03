Орден Мужества вручили жителю Ноябрьска

Участника спецоперации Нурислама Гаджиева наградили Орденом Мужества. Мобилизован он был в сентябре 2022, в июне 2023 года получил ранение, после чего лечился, проходил реабилитацию, а в декабре вернулся домой в офицерском звании лейтенанта.