Орден Мужества вручили жителю Ноябрьска

Участника спецоперации Нурислама Гаджиева наградили Орденом Мужества. Мобилизован он был в сентябре 2022, в июне 2023 года получил ранение, после чего лечился, проходил реабилитацию, а в декабре вернулся домой в офицерском звании лейтенанта.
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