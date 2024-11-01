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Что известно о демократке и республиканце вне политики

Что известно о демократке и республиканце вне политики

Избирательная гонка в США приближается к финишу. Политические взгляды демократки Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа хорошо известны, а что насчет их личных качеств?<strong>Избирательная гонка в США приближается к финишу.

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