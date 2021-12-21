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Оперная певица Шамаева: Не бойтесь конкуренции — стремитесь быть лучше себя вчерашней

Оперная певица Шамаева: Не бойтесь конкуренции — стремитесь быть лучше себя вчерашней

Полина Шамаева — обладательница роскошного меццо-сопрано. Она победительница популярного телевизионного проекта «Большая опера», а совсем недавно стала лауреатом национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Фаворит» (приз зрительских симпатий).

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