Оперная певица Шамаева: Не бойтесь конкуренции — стремитесь быть лучше себя вчерашней

Полина Шамаева — обладательница роскошного меццо-сопрано. Она победительница популярного телевизионного проекта «Большая опера», а совсем недавно стала лауреатом национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Фаворит» (приз зрительских симпатий).