Горбольница №1 не выплатила медикам 25 миллионов рублей стимулирующих

Медицинские работники Городской клинической больницы №1 в Чите остались без стимулирующих выплат на суммарную сумму 24,5 миллиона рублей - прокуратура провела проверку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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