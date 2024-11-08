Могилевский стал представителем РФ в совете по научному сотрудничеству

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя Министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского представителем Российской Федерации в Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах.
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