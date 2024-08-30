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РБК: Лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам могут повысить

РБК: Лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам могут повысить

Ограничение по числу пенсионных баллов, начисляемых работающим пенсионерам, может быть снято. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект паспорта национального проекта «Кадры», вынесенный на заседание профильной комиссии Госсовета.

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