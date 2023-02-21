Царьград

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Столтенберг ждёт достойную замену: Кто может занять пост генсека НАТО уже осенью?

Столтенберг ждёт достойную замену: Кто может занять пост генсека НАТО уже осенью?

Йенс Столтенберг заявил о том, что в этом году покинет пост генерального секретаря НАТО. На какую "достойную замену" намекает пока ещё действующий генсек?В частности, Столтенберг подтвердил информацию о том, что осенью 2023 года покидает свой пост.

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