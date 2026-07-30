Север Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Север Пресс

16 подписчиков

Осенний охотничий сезон откроется в ЯНАО с 1 августа

Осенний охотничий сезон откроется в ЯНАО с 1 августа

Осенний охотничий сезон на Ямале стартует уже в августе. О сроках охоты на разные виды животных, механизме распределения разрешений и особенностях регулирования популяций на пресс-конференции «Север-Пресс» рассказал начальник управления охраны животного мира Департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Антон Быков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии