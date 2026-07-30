Осенний охотничий сезон откроется в ЯНАО с 1 августа

Осенний охотничий сезон на Ямале стартует уже в августе. О сроках охоты на разные виды животных, механизме распределения разрешений и особенностях регулирования популяций на пресс-конференции «Север-Пресс» рассказал начальник управления охраны животного мира Департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Антон Быков.