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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» готов продать Зиньковского летом

По данным Metaratings.ru, московский клуб готов продать полузащитника в летнее трансферное окно. В клубе могут рассмотреть варианты аренды с правом выкупа.

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