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Царьград

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«Автомобилист» обыграл «Барыс» и продлил его неудачную серию

«Автомобилист» обыграл «Барыс» и продлил его неудачную серию

«Автомобилист» одержал победу над «Барысом» в матче КХЛ, состоявшемся на «Барыс Арене» в Астане. Встреча началась в 17:30 по московскому времени.

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