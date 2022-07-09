Более 900 пожарных сражаются с огнем на юге Франции

За минувшую ночь огонь охватил более 600 гектаров в южном регионе Франции Гар. Более 900 пожарных при поддержке самолетов и вертолетов были развернуты в пятницу для борьбы с массивным пламенем, который далек от завершения, пишет «phys.
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