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Более 900 пожарных сражаются с огнем на юге Франции

Более 900 пожарных сражаются с огнем на юге Франции

За минувшую ночь огонь охватил более 600 гектаров в южном регионе Франции Гар. Более 900 пожарных при поддержке самолетов и вертолетов были развернуты в пятницу для борьбы с массивным пламенем, который далек от завершения, пишет «phys.

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