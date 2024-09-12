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В парке Галицкого в Краснодаре на ядовитом растении, способном прожить до 4 тысяч лет, появились красные шишки

В парке Галицкого в Краснодаре на ядовитом растении, способном прожить до 4 тысяч лет, появились красные шишки

В парке Галицкого в Краснодаре на ядовитом растении, способном прожить до 4 тысяч лет, появились красные шишкиВ парке Галицкого в Краснодаре на редком дереве-долгожителе, тисе ягодном, появились красные шишки.

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