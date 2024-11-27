Настоящую сенсацию в минувшие выходные принесли выборы президента Румынии. Абсолютным лидером голосования стал ультраправый критик НАТО и ЕС и сторонник сближения с Россией Кэлин Джорджеску, которого еще накануне все считали аутсайдером этой компании.
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