Санду еще и Румынии навяжет президента диаспоры

Настоящую сенсацию в минувшие выходные принесли выборы президента Румынии. Абсолютным лидером голосования стал ультраправый критик НАТО и ЕС и сторонник сближения с Россией Кэлин Джорджеску, которого еще накануне все считали аутсайдером этой компании.