NYT узнала о запросе Израилем помощи у США на $10 млрд

Израиль запросил у США экстренную помощь на $10 млрд, узнала NYT. Конгресс и Белый дом обсуждают вариант, при котором помощь Израилю будет увязана с помощью Украине, средствами на укрепление границы с Мексикой и поддержкой Тайваня.
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