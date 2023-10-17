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Журнал о бизнесе и инвестициях

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NYT узнала о запросе Израилем помощи у США на $10 млрд

Израиль запросил у США экстренную помощь на $10 млрд, узнала NYT. Конгресс и Белый дом обсуждают вариант, при котором помощь Израилю будет увязана с помощью Украине, средствами на укрепление границы с Мексикой и поддержкой Тайваня.

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