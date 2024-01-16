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Более 1,2 тысячи свалок выявили в Подмосковье за год

Более 1,2 тысячи свалок выявили в Подмосковье за год

Минэкологии Подмосковья подвело итоги работы по выявлению и ликвидации незаконных свалок за год. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, борьба со свалками ведется опережающими темпами.

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