Более 1,2 тысячи свалок выявили в Подмосковье за год

Минэкологии Подмосковья подвело итоги работы по выявлению и ликвидации незаконных свалок за год. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, борьба со свалками ведется опережающими темпами.
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