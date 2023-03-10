Парламентская газета

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Запрещенку просят огласить полным списком

Запрещенку просят огласить полным списком

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает создать единый реестр материалов, запрещенных к распространению на территории России, из которого будет однозначно понятно, насчет каких книг, брошюр, фильмов вступили в законную силу решения судов.

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