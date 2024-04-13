Курган ждёт беду. Если дамба не выдержит - затопит центр, предупредил Шумков

Сирены звучат в Кургане, предупреждая людей о необходимости эвакуации из-за паводка.По информации, предоставленной губернатором Вадимом Шумковым в своём telegram-канале, центральный район Кургана столкнулся с возможностью затопления из-за угрозы разрушения дамбы при увеличении уровня воды.
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