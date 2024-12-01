В Минздраве Карелии рассказали, сколько жителей республики заразились ВИЧ с начала года

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день люди по всему миру объединяются, чтобы продемонстрировать поддержку тем, кто живет с ВИЧ, и вспомнить тех, кто погиб от заболеваний, связанных со СПИДом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии