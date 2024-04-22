Шпионские страсти: спецслужбы Польши устроили охоту на «российских агентов»

Украинские и польские спецслужбы провели совместную операцию по задержанию гражданина Польши, которого обвинили в работе на российскую разведку и подготовке убийства главы киевского режима Владимира Зеленского.
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