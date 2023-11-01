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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Песков обещает помощь государства арестованному во Франции подельнику Фридмана и Авена

Песков обещает помощь государства арестованному во Франции подельнику Фридмана и Авена

Политнавигатор Один из четырех совладельцев «Альфа-групп» Алексей Кузьмичев арестован во Франции.

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Комментарии
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Олег Aзаров
Полностью с вами согласен! Дети олигархов и Думских бояр НИ ОДИН не воюют в СВО!!! Они балдеют за рубежом на украденные их папочками и мамочками у народа деньги! Песков из этой же когорты.
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19 час.
Алексей Смирнов
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
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17 час.
Тамара Елисеева
Пескова пора самого на галеры/работать
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12 час.

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