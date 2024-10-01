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Царьград

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Борис Джонсон: в последние годы жизни Елизавета II страдала от рака костей

Борис Джонсон: в последние годы жизни Елизавета II страдала от рака костей

Бывший премьер страны заметил на ее руках синяки.Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон раскрыл настоящую причину смерти королевы Елизаветы II.

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