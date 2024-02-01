Ломаченко – о Камбососе: «Я Хейни не проиграл, а вот Джордж дважды ему уступил»

«Мой бой с Хейни и бои Джорджа с Дэвином были разными. По моему мнению, я не проиграл Хейни. У Джорджа же было две попытки, но он оба раза проиграл», – сказал бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко.