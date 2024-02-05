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ИЗВЕСТИЯ iz

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Эксперт рассказал об особенностях обезличенного металлического счета

Эксперт рассказал об особенностях обезличенного металлического счета

Использование обезличенного металлического счета (ОМС) целесообразно только в том случае, если инвестиция совершается на длительный срок, считает директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка.

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