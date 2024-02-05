Эксперт рассказал об особенностях обезличенного металлического счета

Использование обезличенного металлического счета (ОМС) целесообразно только в том случае, если инвестиция совершается на длительный срок, считает директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии