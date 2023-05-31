МВД РФ объявило в розыск трех украинских генералов

Три украинских генерала, включая первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игоря Колесника, объявлены в России розыск.
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