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Аргументы недели

99 121 подписчик

Что происходит с русским языком?

Что происходит с русским языком?

Продолжение. Начало здесь Слово «махаю» стало литературной нормой и вошло в современные словари. Пока образованные люди, привыкшие избегать в своей речи этой формы, считавшейся разговорной, хватаются за сердце, филологи шутят: «Похоже, и «ложить» не за горами.

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Геннадий Бережнов

Русский язык растворяется в Западных слогах и сегодня наблюдаешь как бабушка не может понять и оценить что прочитала и часто спрашивает, а это что значит! Министерства культуры и просвещения сегодня потеряли свою значимость и утратили культуру как таковую! Бежит из России толпами наше культурное прошлое, а новое не все понимают!