Что происходит с русским языком?

Продолжение. Начало здесь Слово «махаю» стало литературной нормой и вошло в современные словари. Пока образованные люди, привыкшие избегать в своей речи этой формы, считавшейся разговорной, хватаются за сердце, филологи шутят: «Похоже, и «ложить» не за горами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пять веков борьбы...
- Пять веков борьбы...
- А Пять веков борьбы...
Русский язык растворяется в Западных слогах и сегодня наблюдаешь как бабушка не может понять и оценить что прочитала и часто спрашивает, а это что значит! Министерства культуры и просвещения сегодня потеряли свою значимость и утратили культуру как таковую! Бежит из России толпами наше культурное прошлое, а новое не все понимают!