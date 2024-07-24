Госдеп: в Quad думают о привлечении Южной Кореи

Члены военного объединения Quad обсуждали возможное привлечение Южной Кореи как партнера по некоторым вопросам, заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Камилла Доусон 23 июля, сообщает агентство Yonhap.
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