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В Турции назвали сроки восстановления Сирии

В Турции назвали сроки восстановления Сирии

Процесс восстановления Сирии займет от двух до пяти лет, приоритетом в этом вопросе является обеспечение безопасности страны, считает турецкий экономист Хикмет Байдар, слова которого приводит портал samimihaber.

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