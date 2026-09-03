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Zero Hedge

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Baltic Dry Index Nears Breakout As "Perfect Storm" In Global Shipping Emerges

Baltic Dry Index Nears Breakout As "Perfect Storm" In Global Shipping Emerges

Baltic Dry Index Nears Breakout As "Perfect Storm" In Global Shipping Emerges The daily benchmark measuring the cost of shipping raw materials across major global maritime routes is breaking out to a nearly three-year high this week, as Bloomberg reports that typhoons are squeezing the supply of Capesize vessels just as mining companies increase iron ore shipments across the Pacific and Atlantic.

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