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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: полиция арестовала разыскиваемого подозреваемого после того, как он...

Соединенные Штаты Америки: полиция арестовала разыскиваемого подозреваемого после того, как он забаррикадировался в номере отеля The Ben, Autograph Collection в Уэст-Палм-Бич, Флорида, во второй половине дня 4 сентября; Сообщается, что подозреваемый скрылся с места перестрелки, в результате которой погиб один человек в квартале 1400 Tangle Orchid Trace в Локсахатчи ранее в тот же день.

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