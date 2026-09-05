Соединенные Штаты Америки: полиция арестовала разыскиваемого подозреваемого после того, как он забаррикадировался в номере отеля The Ben, Autograph Collection в Уэст-Палм-Бич, Флорида, во второй половине дня 4 сентября; Сообщается, что подозреваемый скрылся с места перестрелки, в результате которой погиб один человек в квартале 1400 Tangle Orchid Trace в Локсахатчи ранее в тот же день.