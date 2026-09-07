От редких диагнозов до конфликтов с режиссёрами: как на самом деле менялись 9 российских звёзд после похудения

В шоу-бизнесе угодить аудитории практически невозможно. Годами артистам намекают на необходимость сбросить лишнее, но стоит им действительно похудеть, как тут же прилетают обвинения: потерял индивидуальность, сел на опасные препараты или злоупотребил пластикой.