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Татар-информ

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Покупка жилья в перспективе 10 лет обычно выгоднее аренды – эксперт

Покупка жилья в перспективе 10 лет обычно выгоднее аренды – эксперт

Покупка квартиры обычно оказывается выгоднее аренды, если человек планирует жить в ней не менее 10 лет.

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