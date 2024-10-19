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Царьград

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Бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли мёртвым в сгоревшей машине в Подмосковье

Бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли мёртвым в сгоревшей машине в Подмосковье

Последнее время Виталий Карсаев жил в машине.В подмосковном Королёве в сгоревшем автомобиле Honda Pilot нашли тело бывшего шеф-повара «Кофемании» Виталия Карсаева.

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