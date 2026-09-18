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Путин наградил народного артиста России Сергея Ролдугина орденом III степени

Путин наградил народного артиста России Сергея Ролдугина орденом III степени

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ, художественного руководителя «Дома музыки» в Санкт-Петербурге Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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